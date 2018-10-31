Россиянин превратил часы в вампира

Российский часовщик Константин Чайкин модифицировал свою модель-бестселлер Joker и выпустил к Хэллоуину часы Dracula Special Limited Edition Halloween-2018. Об этом Чайкин рассказал «Ленте.ру» в среду, 31 октября.

Часы оснащены новым автоматическим калибром К.18-7 Dracula (усложненным вариантом модуля индикации калибра K07-0 на базе механизма ETA 2824-2, которые установлены во всех классических модификациях часов Joker). Узнаваемую улыбку на циферблате Joker (индикатор лунных фаз) дополнили вампирские клыки, под которые замаскирован указатель времени суток. В 22:00 клыки начинают расти, достигают максимальной длины к 00:00 и исчезают к 06:00.

Фото: Константин Чайкин

«Идея модели-Дракулы с вылезающими ночью клыками появилась более года назад, как один из вариантов часов для благотворительного аукциона Only Watch, — рассказал Константин Чайкин «Ленте.ру». — Но мне она показалась слишком "хищной" для благотворительности. А после успеха часов с оранжевой тыквой — Лампой Джеком — к Хэллоуину прошлого года я решил развивать историю вокруг разных монстров именно к этому празднику. Надеюсь, коллекционеры будут ждать наших новых выпусков ежегодно к 31 октября».

Материалы по теме «СССР по выпуску часов уступал только Швейцарии» Константин Чайкин: как российский «левша» запустил в России часовое производство

Модель Dracula Special Limited Edition Halloween-2018 в корпусе из черненой стали будет выпущена лимитированной серией из 13 экземпляров. По желанию заказчика часы могут быть снабжены «ремешком Дракулы» с изображением белого галстука-бабочки и алых лацканов смокинга. На задней крышке размещен рельеф в виде дракона, напоминающего изображение на реверсе венгерских монет эпохи графа Дракулы.

Граф Дракула — Влад III Дракула, господарь Валахии. Прозвище «Дракул» получил от отца, рыцаря ордена Дракона (Ordo Draconis), учрежденного в 1408 году. Влад Дракула — персонаж народных легенд, а позднее — фильмов ужасов, исторических и готических романов, первым из которых была книга ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула» (1897).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



