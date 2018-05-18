Россиянин сделал часы для богатых футбольных болельщиков

Российский часовщик Константин Чайкин выпустил новую интерпретацию своей модели-бестселлера «Джокер» — «Джокер Футболист», приуроченную к чемпионату мира по футболу в России. Об этом Константин Чайкин рассказал «Ленте.ру».

«На создание часов "Джокер Футболист" меня вдохновила примечательная "глазастая" эмблема предстоящего чемпионата мира по футболу, — рассказал часовщик. — Поскольку чемпионат проводится в родных моему сердцу городах, я не смог пройти мимо этого яркого события».

Фото: Константин Чайкин

«Эмблема выдержана в яркой комбинации золотистого, синего, черного и красного цветов, что напоминает о традициях русского народного искусства. Эти же цвета я использовал в дизайне часов», — добавил Чайкин. Корпус модели выполнен из золотистой бронзы, циферблат красный, ободок циферблата и индикатор лунных фаз — светло-синие.

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Модель «Джокер», оснащенная механизмом калибра K07-0 на базе автоматического механизма ETA 2824-2, не имеет стрелок, их заменяют дисковые индикаторы часов и минут на циферблате. Эти индикаторы, а также индикатор фаз Луны новой модели выглядят как стилизованный футбольный мяч. Прострочка, напоминающая футбольный мяч, сделана и на алом ремешке из кожи аллигатора. Мяч также выгравирован на задней крышке модели. Серия ограничена 11 экземплярами, цена часов — 11 тысяч евро.

Константин Чайкин — единственный российский член международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), в 2016 году выбран ее президентом сроком на два года. Автор запатентованных изобретений в области точной механики и часовых усложнений. В 2003 году основал в Москве мануфактуру Konstantin Chaykin.

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