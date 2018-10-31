Чемпиона России по кикбоксингу задержали за мошенничество на миллион долларов

Бывшего чемпиона России по кикбоксингу Николая Галустова и гендиректора коллекторской фирмы Вячеслава Шевякова задержали по подозрению в мошенничестве на миллион долларов. Об этом в среду, 31 октября, сообщает агентство «Москва».

Галустов, Шевяков и еще один фигурант дела Илья Иванов были задержаны 30 октября сотрудниками управления «М» ФСБ России и СОБРа. По данным источника агентства, они за вознаграждение обещали помочь изменить меру пресечения находившемуся под стражей главе «Парламент Групп» Юрию Манилову.

Как рассказал источник, в декабре 2012 года знакомый Манилова Петр Ежов обратился к Иванову, который убедил его, что за миллион долларов сможет помочь в изменении меры пресечения главе «Парламент Групп». После этого Манилов встретился в ресторане с Галустовым и Шевяковым, и они договорились о мошенничестве, зная, что не смогут изменить меру пресечения. Впоследствии сообщники получили от Ежова часть суммы и разделили на троих.

Манилова и бизнесмена Сергея Куприянова арестовали в 2012 году по подозрению в попытке вымогательства акций одной из крупных агропромышленных компаний на 150 миллионов рублей. В 2014 году уголовное дело в отношении них было прекращено за отсутствием состава преступления.

Николай Галустов — чемпион России по кикбоксингу 1999-го и 2000 годов, победитель кубка Европы по кикбоксингу 2001 года. Шевяков возглавляет коллекторское агентство Everest.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!