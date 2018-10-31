Назван самый популярный осенний тренд в одежде

Модные эксперты определили самый популярный тренд осени 2018 года. Об этом сообщает Metro.

Они обратили внимание, что многие знаменитости, модели и фешн-блогеры стали носить джемперы в качестве шарфов. Новую тенденцию сезона прозвали «джерфинг» (jarfing — ношение одежды неправильным, оригинальным образом — прим. «Ленты.ру»).

Среди поддержавших тренд оказались фешн-консультант и байер Ирина Линович, телеведущая и редактор британского Vogue Алекса Чанг, актриса Шерон Стоун, супермодель Джиджи Хадид и другие.

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Ранее в октябре модные эксперты выбрали главные тренды весны 2019 года. Стало известно, что откровенная одежда, в том числе мини-юбки, глубокие декольте и корсеты, обретут особую популярность. В качестве повседневных нарядов модные дома Paco Rabanne, Julien Dossena и Giorgio Armani предложили обнажающие пупок туники в сочетании с классическими брюками.

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