Сайт о спорте застыдил женщин за «дряблые» животы и полные тела

Английский портал о плавании Swim England удалил статью, содержащую советы по выбору купальника, из-за многочисленных критических отзывов. По мнению читателей, публикация под названием «Выбор купальника для женщин» могла отбить желание заниматься спортом у обладательниц «нестандартных» форм. Об этом сообщает издание The Independent.

В статье сообщалось, что женщинам с «дряблым животом» следует отказаться от бикини, чтобы не акцентировать внимание на несовершенствах своего тела. Девушкам с «мальчишеским телом» предлагались модели с пуш-апом, а полным — купальники темного цвета.

На материал обратила внимание аспирантка из Лондона Симона Уэбб (Simone Webb). В своем Twitter-аккаунте она возмутилась посылом статьи. С ее слов, она ожидала получить полезную информацию о правильном выборе купальника для комфортных занятий спортом, однако увидела лишь размышления о женской внешности.

Уэбб поддержали другие девушки. «Я шокирована этим бодишейминговым мусором на сайте Swim England», — написала на своей странице британка Оливия Лудер (Olivia Luder). Она заметила, что на портале содержатся «тупые советы», а язык статей является «дегуманизирующим».

Администрация портала Swim England в ответ на обвинения заявила, что этот материал устарел и не представляет взгляды сайта. «Мы приносим извинения за любые причиненные обиды и надеемся, что это не помешает вам поплавать», — обратились они к Уэбб.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!



