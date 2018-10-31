Tous впервые представил в Москве высокую ювелирную линию

Испанский бренд украшений и аксессуаров Tous впервые показал в Москве высокую ювелирную коллекцию Atelier Rosa Oriol. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Коллекцию составили вечерние драгоценности из золота с бриллиантами и цветными камнями: рубинами, изумрудами, турмалинами, перидотами, выпущенные лимитированной серией. Дизайн колье, серег, колец и браслетов разработан Розой Ориол Тоус, креативным директором и супругой владельца компании.

«Сегодня мы знакомим вас с "другим" Tous — с творениями, которые пока малоизвестны в России даже знатокам, — сказал Петр Горшков, генеральный директор бренда в России. — Украшения коллекции Atelier Rosa Oriol созданы из благородных камней и металлов и отличаются самобытностью. По сути это квинтэссенция удивительно тонкого и точного ощущения современности, которым одарена Роза Тоус. Благодаря ее таланту Tous сегодня знают и любят во всем мире».

Фото: Tous 1 /8

«Став послом Tous, я получила возможность узнать и увидеть, как в Манресе под Барселоной — в святая святых марки — работают ювелиры во главе с Розой Ориол Toуc, — рассказала актриса Елизавета Боярская. — Ярко, страстно, жизнерадостно. Рубины, изумруды, турмалины, перидоты, бриллианты — россыпи камней представлены нетрадиционно, современно и при этом вне времени. Их хочется носить, а не надевать по случаю. Вместить в одно традиционное определение этот стиль невозможно. Это стиль Розы Ориол».

Среди гостей вечера в честь презентации коллекции в особняке Спиридонова были замечены Светлана Бондарчук, Алена Долецкая, Ясмина Муратович, Анжелика Тиманина, Алина Крюкова, Любовь Толкалина, Лаура Джугелия, Ольга Кабо, Елена Захарова, Аглая Шиловская, Александра Урсуляк и другие знаменитости.

Увидеть и заказать украшения Atelier Rosa Oriol в Москве все желающие смогут до 13 ноября в бутике бренда в торговом центре «Атриум».

Бренд Tous основан в 1920 году в Испании как семейная компания. Во второй половине ХХ века потомок основателей Сальвадор Тоус (Salvador Tous) и его супруга Роза Ориол (Rosa Oriol) изменили концепцию марки, которая стала производить инновационные украшения из серебра, золота, стали, титана, цветных камней и культивированного жемчуга, а также аксессуары, часы, солцезащитные очки и парфюмерию. Штаб-квартира бренда расположена в испанском Манресе.

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