Гвинет Пэлтроу снялась в новой «нежной истории»

Американская актриса Гвинет Пэлтроу, лицо испанского ювелирного бренда Tous, снялась в очередном рекламном короткометражном фильме этой марки. Серия Tender Stories No. 6 посвящена трогательным взаимоотношениям матери и взрослой дочери (Пэлтроу), живущих по разные стороны Атлантики. В предыдущей серии Tender Stories No. 5 Пэлтроу сыграла девушку, которая знакомится с мужчиной в кафе.

Гвинет Пэлтроу — американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» за главную женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир» (обе — в 1999 году), а также «Эмми» как лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале «Хор» (2011 год).