Российский истребитель перехватил три самолета над Сирией и попал на видео

В сети появилось видео, на котором зафиксирован перехват российским истребителем американского топливозаправщика КС-10 и двух французских истребителей Rafale в небе над Сирией. Запись опубликована пользователем Instagram под ником fighter_bomber_, который утверждает, что ее автором является российский летчик.

На кадрах видно, как пилот выполнил несколько маневров неподалеку от иностранных самолетов. Как отмечено в подписи к видео, он «помахал им крылом», дав понять, что они перехвачены, а также совершил налет сверху, что можно расценивать как сигнал немедленно покинуть воздушное пространство.

Издание Defence Blog предположило, что на видео мог быть зафиксирован инцидент, произошедший в мае 2017 года. Сайт напоминает, что глава Центрального командования военно-воздушных сил США Джеффри Харриган тогда заявлял о «непрофессиональном перехвате» российским самолетом американского топливозаправщика КС-10 над Сирией.

В феврале ВМС США опубликовали ролик с перехватом самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем. Как отметили американские военные, маневр был небезопасным и пересек траекторию движения их воздушного судна.

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