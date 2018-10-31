В Подмосковье выберут лучших в сфере спортивного волонтерства

Лучшую организацию в сфере спортивного волонтерства выберут в Подмосковье, награждение победителей пройдет в конце года, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в среду, 31 октября.

«2018 год — год волонтерства в России. В рамках премии мы решили отметить тех, кто наиболее достойно и ярко проявил себя в этом направлении», — сказал Терюшков.

По его словам, подмосковные волонтеры оказали неоценимую помощь во время Чемпионата мира по футболу. При этом, отметил министр, волонтеры не только вносят большой вклад в популяризацию спорта, «но и в целом создают положительный имидж Московской области».

Всего в рамках конкурса учреждено 10 номинаций.

В мае сообщалось, что сегодня около 15 тысяч подмосковных жителей вовлечены в добровольчество. В том же месяце при губернаторе был сформирован Координационный совет в сфере добровольчества. Его основная цель — развитие волонтерского движения в регионе.