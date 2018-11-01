Китаянка положила голые ноги на столик в самолете и возмутилась жалобами соседей

Пассажирка внутреннего рейса авиакомпании China Southern Airlines Наньнин-Харбин положила босые ступни на откидной столик в самолете. Об этом сообщает Daily Mail.

После этого соседка женщины также положила ноги в носках на ее столик. В ответ на требования других пассажиров и бортпроводника нарушительница отказалась соблюдать приличия и убрать ноги со столика, заявив, что ее ступни болят после занятий балетом и их нужно держать в приподнятом положении.

Она отказалась пересесть на другое место, подальше от недовольных соседей. Кроме того, обе пассажирки обвинили соседей по креслам в отсутствии эмпатии и сострадания.

Ранее в октябре 2018 года пассажирка, летевшая самолетом авиакомпании United Airlines, перебрала с алкоголем, начала кричать на встроенный в кресло монитор, а затем подралась со стюардессами. 43-летняя жительница Лондона Мишель Ванбускирк следовала из родного города в Вашингтон и начала вести себя неадекватно через час после вылета. Как только женщина начала кричать на монитор в спинке переднего кресла, стюардессы сопроводили ее в хвостовую часть самолета. Однако вместо того, чтобы угомониться, она побила членов экипажа.

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