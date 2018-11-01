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В Великобритании разрешили использование медицинского каннабиса

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Власти Великобритании впервые разрешили назначать пациентам медикаменты из каннабиса. Об этом сообщает BBC News.

Согласно новой норме, подобную продукцию с 1 ноября будут выписывать небольшое число специалистов по ограниченному списку диагнозов — в тех случаях, когда другие способы лечения бессильны. Закон изменили из-за двух мальчиков с эпилепсией, которым помогает только конопляное масло.

Помимо случаев эпилепсии у детей, медицинские продукты из конопли разрешат выписывать пациентам, испытывающим тошноту из-за химиотерапии, а также тем, кто страдает от ненормального напряжения мышц из-за рассеянного склероза. Кроме масла, больным будут прописывать таблетки и капсулы, содержащие непсихоактивное вещество каннабидиол (КБД).

Ранее все продукты на основе каннабиса входили в список запрещенных веществ, не имеющих медицинской пользы. Теперь часть из них перевели в перечень препаратов, пригодных для использования в лечебных целях.

«Вещества будут строго контролироваться на местах, и это ни в коем случае не шаг к легализации рекреационного использования конопли», — заявил в связи с изменениями в законодательстве министр внутренних дел Великобритании Саджид Давид.

Представитель Национальной службы здравоохранения страны ранее подчеркивал, что решение властей «не умаляет рисков физическому и умственному здоровью, к которым приводит регулярное рекреационное употребление каннабиса».

На решение властей повлияли случаи Билли Колдуэлла (Billy Caldwell) и Элфи Дингли (Alfie Dingley), о которых рассказали СМИ. У обоих мальчиков тяжелая форма эпилепсии, и единственным средством, способным облегчить их состояние, оказалось конопляное масло. У матери одного из них привезенное из Канады средство конфисковали в аэропорту, родителям другого неоднократно отказывали в специальном разрешении на его использование. Теперь дети смогут получать лечение без борьбы за специальный документ, просто получив рецепт у врача.

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