Москву обвинили в атаке на дрон ОБСЕ над Донбассом

Франция и Германия назвали Москву причастной к атаке на беспилотник наблюдателей ОБСЕ над востоком Украины. Об этом стало известно из совместного заявления Берлина и Парижа, сообщает Reuters.

«Информация, собранная мониторинговой миссией, дает основания полагать, что Российская Федерация и сепаратисты, которых она поддерживает, несут ответственность за крушение беспилотника», — цитирует сообщение агентство.

Отмечается, что сотрудники организации потеряли связь с аппаратом 27 октября, когда он пролетал над территорией, подконтрольной ополченцам. Об исчезновении аппарата ОБСЕ заявила на следующий день. Также были зафиксированы признаки глушения связи с аппаратом.

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Агентство УНН сообщало вероятную версию потери дрона. «По данным предварительной технической оценки, наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питание системы противодействия глушения и навесного оборудования, а также, вероятно, вызвал его падение», — сказано в отчете ОБСЕ.

31 октября организация заявила, что вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины не является замороженным, его возможно разрешить.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине начала работу в марте 2014 года после обращения правительства Украины с согласия стран-участниц организации. Миссия контролирует ситуацию в зоне конфликта и помогает устанавливать диалог между его участниками.

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