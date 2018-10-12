Российским военным пообещали первые ударные беспилотники

Российская армия обзаведется ударными беспилотниками большой дальности и продолжительности полета. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал замглавы Государственного центра беспилотной авиации подполковник Андрей Лайковский.
Отвечая на вопрос, когда Вооруженные силы получат разведывательно-ударные аппараты, аналогичные американским MQ-9 Reaper, офицер заявил, что подобные комплексы поступят в войска в ближайшее время. Они смогут применять вооружение, находящееся на их борту.
Лайковский добавил, что также на вооружение встанут новые «разведчики», способные находить противника по радиоэлектронному излучению и с помощью радара.
9 октября стало известно, что Министерство обороны прекратило разработку самого большого беспилотного летательного аппарата «Альтаир». На создание беспилотника класса HALE (большой высоты и продолжительности полета), которым занималось казанское ОКБ Симонова, было потрачено более 3 миллиардов рублей. Было создано три прототипа дронов, они даже успели дойти до стадии летных испытаний.