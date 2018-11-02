Власти Подмосковья отчитались об итогах проверки сельхозтехники

По результатам операции «Трактор» по проверке сельскохозяйственной техники составлено 1168 протоколов об административных правонарушениях, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 2 ноября.

«Сумма штрафов, наложенных за нарушение правил эксплуатации техники, составила более 560 тысяч рублей», — сказал Разин.

Он уточнил, что всего было проверено более четырех тысяч сельскохозяйственных и других самоходных машин и прицепов к ним. По мнению министра, подобные мероприятия повышают ответственность владельцев сельскохозяйственной техники.

Проверочные мероприятия проходили с 18 по 31 октября. В акции приняли участие сотрудники управления Гостехнадзора и ГИБДД.

Анонсируя акцию, Разин отметил, что аграрии должны хорошо знать правила безопасной и правильной эксплуатации тракторов и комбайнов.