Россию назвали самой дикой страной в мире

Эксперты британского научного журнала Nature составили рейтинг самых «диких» стран, на большей части территории которых сохранилась нетронутая природа. Полный список опубликован на официальной странице издания.

Согласно проведенному исследованию, Россия оказалась на первом месте. На ее территории располагается более 15 миллионов квадратных километров дикой природы, из которых половина — это водоемы. Вторую позицию в рейтинге заняла Канада, где дикая местность занимает примерно 10 миллионов квадратных километров. На третьем месте оказалась Австралия с тремя миллионами квадратных километров нетронутых земель.

В список лидеров также попали США и Бразилия. По данным Nature, 70 процентов дикой природы всего мира расположено на территории этих пяти стран.

Вдобавок ученые отметили, что в настоящее время 77 процентов земли (за исключением Антарктиды) и 87 процентов океана подверглись вмешательству человека.

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В октябре эксперты австралийского издательства Lonely Planet назвали 10 самых живописных железнодорожных маршрутов. Среди них оказалась российская Байкало-Амурская магистраль, которая протянулась на 4,3 тысячи километров по сибирской пустыне.

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