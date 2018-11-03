Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин

Пьяный капитан полиции на автомобиле BMW протаранил продуктовый магазин в городе Бийске Алтайского края. Инцидент произошел вечером в пятницу, 2 ноября, сообщает сайт Barnaul22.

На записи камеры видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости врезается в двери магазина.

По данным оперативной сводки, за рулем иномарки был начальник отдела по исполнению административного законодательства городской полиции капитан Юрий Шевченко 1984 года рождения. Он скрылся с места ДТП, но позже был задержан. Страж порядка имел признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования отказался.

В результате наезда автомобиля на магазин никто не пострадал, но владельцу торговой точки причинен материальный ущерб.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что полицейский будет уволен из правоохранительных органов, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, передает РЕН ТВ.

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