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Пьяный российский полицейский на спор выстрелил себе в голову

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В Дагестане проводится проверка по факту инцидента, в ходе которого полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на спор выстрелил себе в голову. Об этом во вторник, 30 октября, в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили «Интерфаксу».

«Инцидент произошел 25 октября в городе Хасавюрте. В медучреждение с огнестрельным ранением доставлен сотрудник полиции, который, находясь вне службы, в результате неосторожного обращения с оружием ранил себя», — сказали в ведомстве. Между тем, по словам информированного источника, полицейский был пьян и находился со своими друзьями в кафе.

«У него был пистолет Стечкина. Поставив оружие на автоматический режим, он вышел на улицу и стал стрелять в воздух. Вернувшись обратно, он заявил, что опустошил обойму. Но друзья посоветовали ему быть осторожным, потому что затвор мог заклинить последний патрон», — сказал источник.

По его словам, мужчина поспорил, что патронов не осталось, и, приставив пистолет к голове, нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел прямо в голову. В настоящее время полицейский находится в больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Исполняющий обязанности руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев сообщил, что по данному факту руководством ведомства назначена служебная проверка. «По результатам сотрудник полиции будет уволен, а его непосредственное руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», — пояснил он.

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