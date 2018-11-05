Отец-фермер спародировал фото дочери из свадебного путешествия и стал звездой

Американец Трейси Фриц (Tracy Fritz) подшутил над дочерью Наташей Строуп (Natasha Stroup), спародировав ее фотографии с медового месяца. О выходке мужчины рассказала сестра невесты Кайли на своей странице в Twitter.

«Итак, моя сестра сейчас на Гавайях, и она отправляет в групповой чат сообщения. Вот как на них отвечает отец», — написала Кайли, приложив к посту несколько снимков. На оригинальных фотографиях Строуп сидит на песке и показывает морские пейзажи. Ее отец попытался повторить те же ракурсы, только вместо моря и песка он позировал на фоне кукурузного поля.

Всего за пару дней пост девушки набрал несколько тысяч ретвитов и почти 30 тысяч лайков. Кроме того, об отце-шутнике написали крупные издания, включая The BuzzFeed. В интервью журналистам 51-летний Фриц рассказал, что работал на ферме, когда увидел фотографии дочери.

«Она показывала пейзажи вокруг нее. Я просто подумал, что сфотографирую окружающие меня пейзажи», — пояснил свою идею мужчина.

Ранее в сети прославился отец, который написал юмористическое резюме для своей дочери. Он написал от имени девушки, что та грубая и ленивая, к тому же никого не слушает и постоянно сидит в Facebook.

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