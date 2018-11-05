Подмосковные бобры под покровом ночи отомстили за разрушенные жилища

Жители подмосковных Мытищ рассказали об опасном поведении бобров после расчистки берега Яузы. Об этом в понедельник, 5 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам мытищинцев, «голодные и обездоленные бобры» ходят по ночам вдоль берега и «режут» новые деревья, высаженные во время благоустройства реки.

Местные жители опасаются, что животные на зимний период могут остаться без укрытия и питания. В ходе расчистки территории были уничтожены «хатки», в которых бобры обитали. Кроме того, были убраны корневища водных растений, которыми животные питались.

Отмечается, что в министерстве экологии и природопользования Подмосковья ситуацию пока не прокомментировали.

31 октября советник губернатора Подмосковья Александр Коган заявил, что мытищинских бобров никто не будет притеснять и этот вопрос находится под контролем, сообщал телеканал «360». Чиновник отмечал, что техника будет обходить норы животных и никто из них не пострадает.

В сентябре бобр в Солтонском районе Алтайского края оставил без света полторы тысячи человек. Сообщалось, что зверь совершил «диверсию», свалив подгрызенное дерево на линию электропередачи. Монтерам понадобилось около двух часов, чтобы восстановить электроснабжение.

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