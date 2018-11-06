«БКС Премьер» запустил проект по созданию «народного» инвестиционного продукта

«БКС Премьер» объявил о запуске краудсорсинг-проекта Invest Generation 2018 по созданию инвестиционного продукта, в формировании которого участвует широкая аудитория, высказывая мнение о наиболее актуальных и перспективных направлениях для инвестиций, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

«Мы объединяем частных инвесторов и профессиональных экспертов, которые обсуждают на онлайн-площадке тренды финансового рынка, делятся своими идеями о том, куда вкладывать деньги», — поясняет руководитель департамента электронного бизнеса БКС Артем Антошин. «Мы предлагаем аудитории несколько ключевых тем для обсуждения, которые затрагивают валюты, рынки акций и облигаций, нефти, газа и золота», — подчеркивает он.

Подобные проекты позволяют не только сформировать финансовый продукт, который действительно интересен широкой аудитории, но и способствуют повышению финансового образования граждан в целом, считает экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Александр Кареевский. «Многие люди просто не имеют представления о различных инвестиционных инструментах, например, структурных продуктах, которые могут принести повышенный доход на фоне невысоких ставок по депозитам», — говорит он. «Кроме того, далеко не все граждане могут самостоятельно оценить перспективы тех или иных направлений для вложения средств. Здесь же на одной площадке собираются и частные инвесторы, и профессиональные эксперты, на основе многочисленных мнений формируются оптимальные инвестиционные решения исходя из текущих рыночных условий»», — подчеркнул он.

В «БКС Премьер» отмечают, что на официальном сайте проекта представлены подготовленные финансовыми экспертами аналитические статьи, которые будут интересны и полезны как начинающим, так и опытным инвесторам. Путем голосования широкой аудитории определяются наиболее перспективные активы, после чего «БКС Премьер» создает на их основе «народный» инвестиционный продукт, презентация которого пройдет 27 ноября 2018 года на антиконференции Invest Generation, где самым активным участникам вручат подарки.

Стать участником проекта может любой прошедший регистрацию на сайте на сайте Invest Generation 2018.

Впервые подобный краудсорсинг-проект «БКС Премьер» организовал еще в 2017 году: инвесторы, вложившие средства в созданный по итогам голосования продукт, получили ожидаемую доходность 16 процентов годовых.