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Эксперты выступили за либерализацию внутреннего рынка газа

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Для удержания лидерских позиций на мировом газовом рынке России необходимо либерализовать внутренний, считают эксперты. Такое мнение высказали ведущие эксперты в рамках круглого стола «Битва за Европу: перспективы российских компаний на международном газовом рынке», состоявшимся 8 сентября в ТАСС.

В частности, аналитик «Атона» Александр Корнилов говорил о том, что «"Газпром" со своей философией трубопроводного газа тормозит развитие газовой промышленности России и ставит под угрозу стратегические позиции нашей страны на мировом газовом рынке». «Чтобы не уступить лидерства на этом рынке необходимо наращивать поставки СПГ, однако "Газпром" эти проекты игнорирует», — отметил эксперт. «Более того, по его словам, СПГ-проекты газовой монополии (Балтийский СПГ, Владивостоксий СПГ и расширение Сахалина-2) оказались настолько затратны, что не имеют никакого смысла», сказал Корнилов.

Надо сказать, что в самом газовом монополисте, в общем-то, понимают ситуацию. «"Газпром" продолжает делать то, что умеет лучше всего — строить трубопроводы. Заложник созданного еще в СССР способа монетизации запасов газа и собственник 171,4 тысяч километра газопроводов, доставшихся ему в наследство, большую часть средств "Газпром" направляет на строительство сразу трех новых экспортных трубопроводов», — отмечал на дне инвестора в Лондоне зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов. «В 2017 году "Газпром" построил 1585 километров «Силы Сибири» и «Турецкого потока», в мае 2018 года планирует начать укладку морской части "Северного потока — 2". Только на три этих проекта компания планирует потратить более 75 млрд долларов или более 4 триллионов рублей. Она готова вложить в экспортные трубопроводные проекты даже собственные средства, если не удастся привлечь финансирование», — освещал ситуацию Круглов.

Однако, «Рынок не верит в эффективность инвестиций "Газпрома"», — отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов. «Компания на 1,5 триллиона рублей увеличила капвложения, и пересматривает свою программу капзатрат ежегодно в сторону увеличения. Постоянное повышение прогнозов по капексу негативно сказывается на капитализации монополии», — обращает внимание он. «Когда-то самая дорогая компания России, продолжает стремительно дешеветь. Сначала монополия уступила лидерство по капитализации "Роснефти", а вскоре и вовсе выпала из тройки крупнейших компаний российского фондового рынка, пропустив вперед "Лукойл", но при этом все еще оставаясь крупнейшей газовой компанией страны. Недавно "Газпром" сдал и эти позиции: место лидера российского газового рынка временно занял "Новатэк", впервые в истории обойдя "Газпром" по размеру капитализации», — констатирует Суверов.

По мнению же заместителя гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, «перед "Газпромом", как государственной компанией, не стоит задача по росту капитализации». «Основная функция монополии — обеспечение бесперебойности поставок внутри страны», — убежден эксперт.

Одним из ключевых вопросов дискуссии, стал вопрос либерализации газового рынка. «Я думаю, никто не будет спорить, что в мире нет такой практики, когда государственные компании имеют монополию на экспорт энергоресурсов», — отметил Суверов. «То есть это такая специфическая российская вещь, которая подрывает развитие рынка в целом, потому что независимые производители смогли бы повысить долю российского экспорта в целом на мировых рынках», — подчеркнул он.

По мнению Гривача, «либерализация внутреннего рынка приведет лишь к перераспределению экспортного дохода "Газпрома" между несколькими компаниями». «При этом субсидируемые монополией поставки на внутренние рынки и строительство стратегических трубопроводов, таких как "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", будут заморожены. Их будет невозможно реализовать», — считает эксперт.

Данные функции уже во многом реализовывают независимые производители, отмечает Корнилов. «Сегодня «Газпром» обеспечивает 35 процентов потребителей внутреннего рынка России. А в 1998 году этот показатель составлял 95 процентов», — отмечает он. «Мы видим целый ряд регионов, где вопросами газификации занимаются частные компании», - соглашается директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова Белова. «В обмен на обязательства по газификации страны "Газпром" получил монопольное право экспорта российского трубопроводоного газа за рубеж. То, как осуществляется эта газификация, мы видим: 58 процентов для сельской местности в 21 веке — это катастрофа», — подчеркнул в свою очередь директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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