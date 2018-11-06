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Экспертиза по делу энергетиков Ямала против СМИ показала свою несостоятельность

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1 ноября 2018 года в Арбитражном суде Москвы состоялось заседание по иску о защите деловой репутации против девяти федеральных СМИ по иску, поданному рядом энергетических компаний Ямала, а именно: ООО «Корпорация СТС», ООО «ТЭА» и АО «Ямалкоммунэнерго». Истцы пытаются оспорить сведения, содержащиеся в статье Первого антикоррупционного СМИ (ПАСМИ) «Разворованный Ямал: губернатор придумал схему вывода бюджетных денег». Соответчиками ПАСМИ по делу выступают «Лента.ру», «Аргументы недели», «Независимая газета», «Дни.ру», «АиФ», «Московский комсомолец», ИА «Росбалт» и «Цензуры.нет».

Суд принял решение перенести заседание на 18 января 2019 года после того, как юрист, представляющий интересы ПАСМИ Ярослав Шицле выступил с соответствующим ходатайством по окончанию речи судебного эксперта ФБУ «Российский Федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ» Алексея Бойцова. Как отмечали участники процесса, представляющие интересы федеральных СМИ у них сложилось впечатление, что представленное суду экспертное заключение со стороны истцов заставляет задуматься о недостоверности проведенных исследований и заподозрить самого эксперта в необъективности. Более того, представители федеральных СМИ намерены настаивать на проведении повторной экспертизы.

Юристы, представляющие интересы федеральных СМИ полагают, что эксперт Алексей Бойцов составлял заключение не самостоятельно, так на вопрос, что вы исследовали, ответил «уже не помню, в заключении написано». «Был задан простой технический вопрос, обращались ли к вам истцы вне рамок суда, на который эксперты обычно дежурно отвечают "нет", однако Алексей Бойцов ушел от ответа и сказал, что не помнит, были ли подобные обращения, а не "нет", что автоматически наводит на некоторые подозрения», — продолжил комментировать выступление эксперта Ярослав Шицле. Кроме того, представитель ПАСМИ обратил внимание на то, что эксперт, несмотря на то, что является работником структуры, входящей в состав Министерства юстиции, почему-то не пользовался методикой собственного учреждения, а «выборочно применял только нужные для результата методы».

Представители федеральных СМИ выразили убежденность, что полный текст оспариваемой статьи, судя по всему, Алексеем Бойцовым не исследовался, поскольку на все неудобные вопросы об отсутствии в заключении необходимых сведений эксперт отвечал, что «суд не просил этого делать». Юристы федеральных СМИ считают, что всю ответственность за неполноту экспертизы эксперт пытался разделить с судом. Именно исходя из этого, у участников процесса на стороне ответчиков по делу сложилось мнение, что эксперт просто подгонял его выводы под нужный результат.

Особую обеспокоенность у ответчиков вызвала та часть выступления Алексея Бойцова, в которой он просто арифметически сложил цифры компенсации тарифов, и получил в сумме около 14 миллиардов рублей. А раз в подзаголовке статьи тоже говорилось о выведенной губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным похожей сумме в 14 миллиардов, то и вывод эксперта, что поэтому все обвинения в статья некорректны является противоречащим элементарному здравому смыслу. «На последующий вопрос, почему эксперт не суммировал цифры по другим фирмам, указанным в статье (например, в отношении Инвестиционного фонда "Ямал"), Бойцов задумался и в итоге дал ответ, что суд не просил исследовать информацию всей статьи. Это является свидетельством того, что эксперт изначально искал возможность отнесения статьи именно к истцам, а не искал объективную истину», — прокомментировал выступление эксперта Ярослав Шицле.

Кроме экспертизы Алексея Бойцова, истцы строят свою позицию на лингвистическом исследовании доктора филологических наук, профессора Марии Шульги и завотделом Российской академии наук, доктора филологических наук Анатолия Баранова. Экспертный метод Марии Шульги так называемого «наличия скрытых утверждений» также вызывает неоднозначную оценку в профессиональном сообществе. Он использовался в другом процессе против ПАСМИ по поводу статьи «Мастер-класс от губернатора по выводу бюджетных средств». Однако тогда, суд отказал в требовании удалить сведения о предполагаемом выводе средств за рубеж. «Суд, проанализировав данные экспертные заключения, пришел к выводу, что все перечисленные эксперты приводили анализ искаженных, а не дословных формулировок публикаций ПАСМИ», — отметил Ярослав Шицле.

В завершении заседания 1 ноября суд отметил, что уже существует второе судебное решение, в котором требования истцов признаны необоснованными, однако истцы не спешат его обжаловать, несмотря на то, что в день судебного заседания был предпоследний день срока подачи апелляции.

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