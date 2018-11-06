Россиянин 12 лет травил соседей ртутью

Житель Льгова Курской области в течение нескольких лет травил своих соседей ртутью. Он залил вещество в соседнюю квартиру через чердак, сообщает ГТРК Курск.

«Как он признался, он 12 лет хранил ее у нас на чердаке, эту ртуть. Решил ее он забрать. Шел, но вроде бы споткнулся. Но если бы споткнулся, она была бы вся на чердаке. Это надо снять, этот люк верхний, и залить ее — вот каким образом она у нас оказалась», — рассказала хозяйка дома Людмила Глазунова.

По ее словам, она сразу позвонила в экстренную службу и объяснила ситуацию. «Меня, наверное, приняли за сумасшедшую. Они сказали: "Мы перезвоним". Никакого перезвона мне не было», — добавила Глазунова.

На вызов сначала приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов забрали частички ртути в качестве вещественных доказательств. Материалы проверки переданы в Следственный комитет.

В МЧС по Курской области сообщили, что в дом направили химико-радиометрическую лабораторию, которая сделала первичные замеры. Выяснилось, что показатели превышали допустимые значения в десятки раз.

Заместитель главы Льгова Игорь Гадзинский рассказал, что такая ситуация происходит впервые. Администрация выделила деньги из бюджета города на проведение демеркуризации.

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