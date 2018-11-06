Охранников руководства Чечни освободили от наказания за вымогательство

Суд прекратил уголовное дело о вымогательстве 45 миллионов рублей у издателя журнала «Аэроэкспресс» Константина Жукова, обвиняемыми по которому проходили офицеры МВД, охранявшие руководство Чечни. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает РБК.

По словам Вадима Мышлявкина, адвоката одного из фигурантов дела, суд счел состав вымогательства недоказанным и смягчил обвинение, переквалифицировав на статью о самоуправстве. Судья постановила назначить обвиняемым штрафы на сумму до 50 тысяч рублей, но, поскольку срок давности по статье о самоуправстве уже истек, дело было прекращено, а штраф — не взыскан.

14 октября стало известно, что сотрудников МВД Чечни Саида Ахмаева и Лечи Болатбаева, бывших охранников депутата Госдумы Адама Делимханова, выпустили из СИЗО. Прокуратура не стала подавать очередное ходатайство о продлении им ареста, и фигурантов отпустили на свободу под обязательство явки в суд.

Ахмаев и Болатбаев были заключены под стражу в августе 2016 году за вымогательство у бизнесмена Жукова. На тот момент оба являлись охранниками депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова, один из них также был его водителем.

По версии следствия, в июне того же года у Константина Жукова возник конфликт с партнером по бизнесу Евгением Катковым. Последний привел на встречу с ним выходцев из Чечни и Ингушетии, и те стали угрожать Жукову уголовным преследованием и расправой. В результате бизнесмен был вынужден написать долговую расписку в адрес Каткова на 45 миллионов рублей, а через некоторое время обратился в полицию.

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