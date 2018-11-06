Виновник аварии в Подмосковье с 18 жертвами вышел на свободу

В Армении по амнистии отпущен на свободу Грачья Арутюнян — виновник автомобильной аварии в Московской области, в результате которой погибли 18 человек. Об этом сам Арутюнян сообщил News.am.

«Неописуемые ощущения. Подписываю последние бумаги перед выходом на свободу», — сообщил он.

Как отмечает «Sputnik Армения», с 31 августа Арутюнян отбывал наказание в режиме открытого типа. Он имел право выходить на работу, но находился в уголовно-исполнительном учреждении. Такая мера применяется в отношении лиц, совершивших неумышленные преступления.

Груженный щебнем грузовик, за рулем которого был гражданин Армении Арутюнян, 13 июля 2013 года врезался в рейсовый автобус с 64 пассажирами, ехавший из Подольска в Курилово. В результате аварии погибли 18 человек, пострадали более 40. В ходе следствия выяснилось, что грузовик не проходил должного техобслуживания, у него была неисправна тормозная система. Арутюнян был осужден на шесть лет и девять месяцев лишения свободы.

В июле 2017 года он был доставлен в Армению для отбывания оставшейся части наказания в порядке, установленном европейской конвенцией «О передаче осужденных» от 1983 года.

3 ноября президент Армении Армен Саркисян подписал закон об амнистии, ранее принятый Национальным собранием страны. Крупнейшая в истории страны амнистия, приуроченная к 100-летию провозглашения Первой Республики Армения и 2800-летию Еревана, затронет около 6,5 тысячи граждан страны.

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