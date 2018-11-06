Предложивший запретить спортсменов в Госдуме олимпийский чемпион объяснился

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пояснил свою позицию по спортсменам, занимающимся политикой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тихонов посчитал, что спортсмены не принесли пользы в Госдуме. «С большим уважением отношусь к спортивному прошлому наших депутатов. <...> Но что толку от того, что [Светлана] Журова там сидит? Что они за все это время приняли? И я хотел бы задать им еще один вопрос: почему они идут в Госдуму по партийным спискам, а не индивидуально? Да потому что не пройдет ни один!» — заявил он.

По словам олимпийского чемпиона, он не против спортсменов в Госдуме в принципе. «Если народ их выберет — пожалуйста. Мне несколько регионов предлагали избираться, но мне некогда заниматься бездельем», — отметил бывший биатлонист.

5 ноября Тихонов выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры. «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать», — сказал он. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал идею запрета глупостью.

Среди работающих в Госдуме олимпийских чемпионов числятся Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, Светлана Журова и Светлана Хоркина.

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