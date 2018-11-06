Власти Подмосковья анонсировали строительство легкорельсового транспорта

Три зарубежные компании заинтересованы в строительстве легкорельсового транспорта на территории Подмосковья, сообщил заместитель председателя регионального правительства Денис Буцаев после консультаций с потенциальными инвесторами. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 6 ноября.

«Сейчас мы проводим консультации с представителями каждой из компаний, после чего планируем выйти на подписание меморандумов. Одним из ключевых условий является обязательство зарубежного инвестора сотрудничать в ходе реализации проекта с российскими партнерами», — сказал Буцаев.

Он уточнил, что проектом скоростного транспорта заинтересовались итальянские, турецкие и китайские бизнесмены. Согласно разработанной концепции, кольцевая линия должна проходить через 26 крупнейших городов региона и иметь ответвления ко всем аэропортам Московского авиационного узла.

Предполагается, что часть линии пройдет на территории Москвы, всего трасса будет включать 16 остановочных пунктов, в том числе пересадки на железнодорожный и воздушный транспорт, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В начале октября губернатор Андрей Воробьев заявил, что власти намерены и дальше развивать конкуренцию в сфере общественного транспорта. По его словам, необходимо внедрять инновационные разработки. Он также отметил, что за последние годы дорожная ситуация в области значительно улучшилась.