Трамп назвал виновника присоединения Крыма к России

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме объяснил, кого он считает виновным в том, что Россия смогла присоединить Крым. Об этом сообщает портал TPM.

По мнению главы государства, администрация бывшего американского лидера Барака Обамы «позволила [России] присоединить большую часть Украины». Присутствовавший на мероприятии журналист перебил Трампа и отметил, что в этом виноват российский лидер Владимир Путин. «Это был режим президента Обамы. Обама сделал это», — отреагировал глава государства. Он также добавил, что встреча с Путиным в Хельсинки прошла замечательно.

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В июне Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, считает ли он Крым российским. Президент США переадресовал вопрос Обаме, поскольку именно он, по мнению Трампа, «упустил Крым». «И это он позволил России потратить много денег на Крым <...> Надо спросить его, почему он это сделал», — отметил он.

В марте 2017 года президент США также критически высказывался о сроке правления Обамы. «На протяжении восьми лет Россия утюжила Обаму, становилась все сильнее и сильнее, и в итоге отхватила Крым и нарастила число ракет. Слабак!», — написал политик в Twitter.

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