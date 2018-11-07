Полицейские вернули жителю Сахалина 9 тысяч долларов

В Хабаровском крае полицейским удалось вернуть жителю Сахалина потерянные документы и девять тысяч долларов. Об этом сообщает Управление на траспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По информации ведомства, пассажир авирейса Хабаровск — Южно-Сахалинск обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что после завершения трудового контракта находился в поселке Ванино и планировал вернуться домой на остров Сахалин морским транспортом. Переправа была закрыта из-за шторма, и ее открытия мужчина ждал в гостинице. Позже он решил купить билет на самолет и поехал в аэропорт Хабаровска, где и обнаружил пропажу документов и денег.

Хабаровские полицейские связались с коллегами из ванинского отдела, и те отправились в гостиницу, чтобы осмотреть номер, в котором останавливался заявитель. Под креслом они нашли папку с деньгами, документами и личные вещи.

«Через несколько дней мужчина приехал за личными вещами в Ванинский ЛО МВД России на транспорте, поблагодарил полицейских за оперативную работу и пожелал успехов на службе», — говорится в сообщении.

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