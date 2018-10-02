Честные туристы нашли мешок с деньгами и отдали плачущей старушке

Отдыхавшие на Крите британцы вернули найденные на улице деньги владелице и прославились на весь остров. Об этом сообщает издание Daily Mail.

24-летний Эдвард Гибсон (Edward Gibson) и 22-летняя Джессика Фрэнк (Jessica Frank) приехали на Крит в отпуск. Во время прогулки по городу молодой человек споткнулся о валявшийся на земле пакет. Внутри лежали деньги — семь тысяч евро (около 540 тысяч рублей).

Пара отнесла находку в полицию. Как выяснилось, пакет потеряла пожилая женщина, у которой есть магазин на острове. Она несла выручку в банк и по дороге обронила деньги. «Полиция отвела нас к ней. Женщина плакала и благословляла нас, — говорит Гибсон. — Это были ее средства к существованию».

О честных британцах написала местная газета, и они на время превратились в знаменитостей. Их называли героями, таксисты отказывались брать плату за проезд, а гостиница предложила им номер получше.

7 сентября сообщалось, что в Австралии таксист вернул пассажиру забытое в спешке кольцо, которое стоило 25 тысяч долларов. Тот был счастлив и предложил деньги, но водитель отказался от награды.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!