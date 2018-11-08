Разозливший зрителей ролик с карабкающимся по склону медвежонком объяснили

Специалисты подтвердили, что медвежонок из вирусного ролика, раз за разом взбиравшийся на заснеженный склон и срывавшийся с него, был напуган дроном, с которого велась съемка. Об этом пишет Smithsonian.com.

Канадский биолог Клэйтон Лэмб (Clayton Lamb) из Альбертского университета полагает, что в обычной ситуации самка не повела бы детеныша в такое опасное место. По его мнению, она полезла на склон лишь для того, чтобы скрыться от летательного аппарата. В пользу этой версии свидетельствует то, что мать сама столкнула медвежонка со склона, когда дрон подлетел слишком близко. «Это было довольно рискованно, — сказал он изданию Inlander. — И, думаю, непосредственной причиной был дрон».

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«Медведям бы не приходилось так рисковать, если бы их не донимали дроном, — пишет эколог Дани Рабаиотти (Dani Rabaioitti) из Зоологического общества Лондона. — Оператор дрона мог убить медвежонка».

По словам эколога Софи Гилберт (Sophie Gilbert), изучающей реакцию медведей на дроны, для зверей такие летательные аппараты — это НЛО, от которого можно ожидать все что угодно. «Я вижу здесь довольно взволнованную медведицу, которая ведет совсем маленького медвежонка по очень крутому склону и явно для того, чтобы уйти от дрона», — прокомментировала она видео.

Smithsonian.com напоминает, что в 2015 году академический журнал Current Biology опубликовал научную работу «Медведи демонстрируют ограниченную физиологическую реакцию на беспилотные летательные аппараты». Ее авторы следили за перемещениями и частотой пульса медведей, снабженных специальными датчиками. Увидев дрон, животные редко двигались с места, но их сердцебиение заметно учащалось.

Ранее сообщалось, что видео получило широкую популярность после того, как им поделился канал ViralHog. После того как пользователи сети раскритиковали автора видео за безответственность, он заявил, что медвежонок не раз падал со склона еще до того, как его мать услышала коптер.

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