Китайцы покормили подчиненных тараканами и поплатились

Руководителей компании в китайской провинции Гуйчжоу отправили за решетку после того, как они заставили сотрудников пить мочу и есть тараканов. Об этом сообщает BBC News.

Таким образом менеджеры наказывали тех, кто не смог выполнить план по продажам. Полиция заинтересовалась внутренней дисциплиной компании после того, как в сеть попала видеозапись произошедшего. На ней работника пороли ремнем и заставляли пить желтую жидкость. Позднее видеозапись была удалена из публичного доступа.

В распоряжение журналистов также попали скриншоты сообщений, в которых руководство угрожает сотрудникам поеданием тараканов. «За каждую проваленную продажу по одному таракану», — говорилось в одном из них. Другие наказания включали в себя питье уксуса, воды из унитаза, продажу презервативов и гигиенических прокладок на улице и бритье наголо.

Трех руководителей отправили за решетку, одного на пять, двух на десять дней, писала South China Morning Post. Какие меры в отношении них будут в дальнейшем предприняты, не уточнялось.

Ранее в провинции Хэйлунцзян работников ресторана заставили ползать на четвереньках в парке. По словам управляющего, упражнение было частью обучения. В мае в сети появилось видео, как менеджер бьет по лицу работников за плохую работу.

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