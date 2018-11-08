Исламисты взбунтовались в таджикской колонии

Сторонники «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) подняли бунт в колонии строгого режима в городе Худжанд Согдийской области Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах области.

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«Тринадцать заключенных были убиты в ходе штурма колонии строгого режима в Худжанде, где они подняли бунт», — сообщил источник. Один из заключенных, член ИГ, отобрал автомат у надзирателя и открыл огонь по охранникам. Освободившиеся узники смогли захватить один из корпусов колонии.

Спецназ УВД Согдийской области смог подавить бунт. В главном управлении исполнении наказаний Минюста Таджикистана сообщают, что на месте происшествия работает специальная следственная группа для установления причин бунта.

Это не первый инцидент с участием исламистов в Таджикистане. В июле сторонники партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) напали на группу западных туристов. Четыре человека погибли, еще двое получили ранения.

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