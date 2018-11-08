У действовавшей в 20 регионах России банды изъяли тонну наркотиков

Полиция задержала около 20 членов банды, которая распространяла наркотики в российских регионах. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных — лидеры преступного сообщества, курьеры, кладовщики, изготовители и сбытчики наркотиков. У них изъяли почти тонну запрещенных веществ, лабораторное оборудование, 160 килограммов прекурсоров (ингредиенты для создания наркотиков) и больше тонны химических реактивов, а также поддельные документы сотрудников силовых ведомств, рассказала Волк.

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Как отметила представитель МВД, первые задержания прошли в сентябре-октябре, когда полиция пресекла три поставки особо крупных партий, а в четырех регионах удалось ликвидировать розничные сети сбыта. По ее словам, запрещенные вещества ввозили из Европы или производили в лаборатории в Подмосковье.

«Особо крупные партии наркотических средств перевозились в специально оборудованных тайниках автомашин в 20 субъектах», — добавила Волк.

В качестве оплаты члены банды принимали криптовалюту, также расчеты производились с помощью электронных платежных систем. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». Всех фигурантов дела уже арестовали.

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