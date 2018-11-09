Пенсионер из Якутии стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Житель Якутии Сергей Никифоров завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу, организованном WPC в американском городе Орландо, сообщает Ykt.Ru.

71-летний якутянин выступал среди ветеранов в весовой категории до 82,5 килограммов. В дисциплине «жим лежа» он поднял штангу весом 130 килограммов. Более молодые соперники – 61-летний американец и 42-летний португалец – не смогли побороть эту планку.

«Отец начал заниматься пауэрлифтингом после 40 лет, и это стало его большим увлечением. На чемпионате он немного не дотянул до рекорда мира — 135 килограммов, но, несмотря на это, доволен выступлением. Сегодня он выезжает домой», — рассказал изданию его сын Гаврил Никифоров.

Сергей Никифоров — двукратный чемпион мира и Европы, серебряный призер Европы по пауэрлифтингу. Рекордсмен России по жиму лежа 160 килограммов в весовой категории 75 килограммов до 60 лет. Является почетным строителем Якутии.

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