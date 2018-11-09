Королева запретила Меган Маркл надевать российские изумруды

Британское издание Daily Mail раскрыло подробности подготовки бывшей актрисы Меган Маркл к свадьбе с принцем Гарри.

По словам королевских инсайдеров, изначально для церемонии бракосочетания нынешняя герцогиня Сассекская выбрала другую тиару, однако королева Великобритании Елизавета II запретила Меган надевать ее, так как украшавшие тот головной убор изумруды могли быть добыты в России. Причина неприязни королевы к российским драгоценным камням не уточняется.

«Она наденет то, что я скажу», — сказала тогда Елизавета II своему внуку Гарри и окрестила его будущую жену «сложной».

Кроме того, она возмутилась, что, будучи разведенной женщиной, Меган Маркл собралась выходить замуж в фате.

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В октябре британская принцесса Евгения вышла замуж за управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка в тиаре «Русский кокошник», принадлежавшей ее матери, герцогине Йоркской Саре Фергюсон. Тиара из белого золота изготовлена ювелирным домом Garrard&Co и украшена россыпью бриллиантов и семью изумрудами.

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