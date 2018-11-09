Три взрыва прогремели в центре Киева во время акции протеста

В центре Киева, на Андреевском спуске, во время протестной акции на территории стройки произошло три взрыва. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает «Громадське».

По предварительным данным, неизвестные бросили несколько взрывоопасных предметов, после чего место происшествия окутал густой дым и неприятный запах, сообщил корреспондент издания. Полиция перекрыла доступ к стройке и начала устанавливать обстоятельства произошедшего.

На Андреевском спуске в это время проходила акция протеста, участники которой выступали за отмену незаконного строительства многоэтажного здания. Собравшиеся назвали взрывы провокацией.

В июне Киевский городской совет пригрозил за нарушение условий соглашения расторгнуть договор аренды земельного участка с одесской строительной компанией, которая запланировала возведение на Андреевском спуске 30-этажного здания. Однако застройщик проигнорировал решение властей и продолжил строительство.

В августе 2017 года депутат Верховной Рады Сергей Мельничук открыл стрельбу по жителям района Троещина в Киеве из-за протеста против превращения детского сада в его приемную. Сообщалось, что учреждение было передано судом в коммунальную собственность, но депутат заявил, что он все равно организует там свой кабинет.

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