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В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в барах по ночам

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Законодательное собрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, который частично запрещает продавать алкоголь в барах в ночное время. Об этом в субботу, 10 ноября, передает РИА Новости.

Ограничения могут коснуться заведений, расположенных в жилых домах или пристройках к ним. Предлагается запретить розничную продажу алкоголя в таких местах с 23 до 11 часов по местному времени.

Проект закона предложен с целью «повышения уровня защищенности физического и нравственного здоровья жителей». Члены заксобрания отметили, что региональные власти получают множество жалоб на нарушение общественного и санитарного порядка от жителей, в чьих домах расположены предприятия торговли и общественного питания.

В октябре депутат Госдумы Виталий Милонов предложил открыть в здании нижней палаты парламента точку по продаже качественной шаурмы для сотрудников. Он особо подчеркнул, что цена этого блюда должна составлять не менее 250 рублей.

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