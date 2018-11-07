Депутат предложил лишать родительских прав за участие школьников в митингах

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил лишать родительских прав россиян, чьи несовершеннолетние дети неоднократно участвовали в несогласованных акциях. Об этом он сообщил агентству «Москва».

Также он предложил штрафовать родителей, но не на такие большие суммы, как организаторов митингов. По его словам, суммы в три-пять тысяч рублей «для первого раза будет достаточно», и такая мера подтолкнет взрослых изучать активность подростков в соцсетях и проводить профилактические беседы с «малолетками, которые сегодня не чувствуют ответственности».

«Если родители не занимаются своими детьми, может должен быть сигнал в опеку, чтобы они брали такие семьи на контроль <…> То есть это сигнал для более глубокого изучения — нужно ли вообще оставлять детей таким родителям, которые своими детьми не занимаются. Может быть, при участии ребенка в несанкционированном митинге больше двух раз стоит рассмотреть возможность лишения родительских прав», — сказал Вострецов.

Парламентарий отметил, что в ближайшее время планирует оформить свою инициативу в виде отдельного проекта закона или поправок к законопроекту о введении административной ответственности за организацию несанкционированных публичных мероприятий с участием школьников.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые вводят наказание за вовлечение несовершеннолетних в акции протеста.

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