Пьер Нарцисс избил москвича пивной кружкой

Певец Пьер Нарцисс устроил драку в одном из московских баров. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артист ударил посетителя заведения пивной кружкой, а затем забрал у него мобильный телефон и ушел. Пострадавший обратился в правоохранительные органы, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили его телефон недалеко от бара.

Врачи диагностировали у мужчины ушиб мягких тканей головы. При этом отмечается, что он также успел нанести певцу удар.

Как стало известно РЕН ТВ, ранее пострадавшего неоднократно доставляли в полицию за драки и распитие спиртных напитков.

В конце октября сообщалось, что рэпера Гуфа избили в ночном клубе «Бункер» на Таганке. В результате нападения он получил сотрясение мозга и перелом двух ребер. После избиения артист обнаружил пропажу крупной суммы денег, которая была у него с собой.

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