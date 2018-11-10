Украине предрекли развал без мира в стране

Без мира на Украине в стране будет продолжаться развал. Об этом заявила народный депутат Украины от фракции «Оппозиционный блок» Наталья Королевская в эфире телеканала NEWSONE.

«Я считаю, что в настоящее время будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может при желании уходить. Потому что, если не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал», — заявила депутат.

По словам Королевской, политические технологии значительно изменились по сравнению с мирным временем, когда можно было «размышлять над грамотными политическими программами». Она также отметила, что никто из современных политиков не хочет брать на себя ответственность за установление мира в стране.

«Все нынешние политики кричат, начитавшись социологов, что они “за мир”, но никто не предлагает реальный план, как его достичь. И никто не хочет брать на себя ответственность, за возвращение мира», — заключила она.

В феврале бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина может скоро развалиться на части. По мнению политика, главными причинами этого станут большая концентрация средств у олигархов и сепаратистские настроения в регионах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!