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Стало известно количество заключенных в Подмосковье браков

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46,7 тысячи браков заключено в Подмосковье с начала года, количество разводов составило 28,5 тысячи, сообщила региональный министр образования Ольга Забралова. Ее слова цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 12 ноября.

Она отметила, что количество заключенных браков более чем в полтора раза превышает количество разводов.

«Органы ЗАГС систематически работают над снижением количества расторгнутых браков. В Московской области насчитывается 54 центра семьи, в них с семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства», — сказала Забралова.

Министр уточнила, что ежегодно занятия посещают свыше 700 человек.

В начале октября Забралова заявила о снижении количества бракоразводных процессов. По ее словам, с семейными парами, которые переживают кризис в отношениях, работают также специалисты в сфере юриспруденции.

В прошлом году на территории Московской области было заключено более 58,5 тысячи браков, более 34 тысяч пар оформили развод.

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