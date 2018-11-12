Немцы поручились за беженцев и задолжали государству тысячи евро

Германия потребовала крупные суммы денег от своих граждан, поручившихся за сирийских беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего власти потребовали возмещения расходов на медицинскую страховку, жилье и прочие нужды беженцев от более чем семи тысяч человек. В их числе Кристиан Остерхаус (Christian Osterhaus) из Бонна. В 2015 году он помог двум несовершеннолетним сирийцам получить убежище. В 2018 году ему пришло письмо от властей города, где сообщалось, что он должен выплатить в городской бюджет более 7,2 тысячи евро — таковы были расходы государства на его подопечных за это время.

Поручители по всей стране судятся с государством, отказываясь отдавать крупные суммы денег. В частности, суд Кёльна в четырех случаях уже встал на их сторону. Адвокат Лотар Мальберг (Lothar Mahlberg), представлявший их интересы в суде, назвал это «первым лучиком надежды».

«То, что те, кто добровольно, на свой страх и риск помогали бежавшим от войны сирийцам попасть в страну легально (а не с помощью контрабандистов, которые на надувных лодках везут беженцев Европу по морю), теперь долгие годы должны нести финансовое бремя, вызывает горечь и раздражение», — заявил Мальберг.

Это произошло из-за того, что в 2016 году в Германии ужесточили правила воссоединения беженцев с их семьями. До этого обязательства поручителя автоматически аннулировались после того, как соискатель получал убежище.

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