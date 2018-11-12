Полицейский отметил день полиции и выбил коллеге зубы крышкой от урны

Пьяный сотрудник столичной полиции устроил драку с коллегой и нанес ему травмы головы. Об этом в понедельник, 12 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

По данным агентства, в ночь на 11 ноября 34-летний нетрезвый сотрудник ОМВД по району «Сокол», возвращаясь со своей знакомой домой из кафе «Княжий дворик» на Кронштадтском бульваре, вступил в драку с 37-летним майором полиции, инспектором отдела охраны общественного порядка УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы.

В ходе конфликта зачинщик крышкой от мусорной урны причинил телесные повреждения своему оппоненту. «Майор полиции с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и экстракцией зубов на верхней челюсти госпитализирован», — сказал источник.

Он уточнил, что оба сотрудника МВД находились не при исполнении, были одеты в гражданское. Оба являются уроженцами столицы Калмыкии — Элисты, драка вспыхнула на почве личных неприязненных отношений. По факту случившегося проводится проверка. Орудие преступления изъято, проводятся опросы участников и свидетелей конфликта.

10 ноября в России отмечается «День работника органов внутренних дел». Драка между двумя офицерами возникла после празднования этой даты. По данным «Ленты.ру», оба офицера до недавнего времени служили в полиции северного округа, но несколько лет назад майор был переведен в Управление внутренних дел на юго-восток столицы.

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