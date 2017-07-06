Ветераны МВД и полицейские подрались в центре Киева

В центре Киева перед зданием правительства Украины подрались участвующие в акции протеста ветераны МВД и действующие полицейские. Об этом в четверг, 6 июля, сообщил общественный активист Михаил Волынец в Facebook.

«Произошла потасовка между полицейскими и ветеранами МВД. Со всей Украины приехали требовать от правительства перерасчет пенсии. Некоторые из них имеют пенсии по 950 гривен (около двух тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — написал Волынец.

Он не привел сведений о пострадавших в результате стычки и не уточнил причину, которая вызвала драку.

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По его словам, бывшие сотрудники органов внутренних дел требовали встречи с вице-премьером Степаном Кубивом.

Многие силовики на Украине уволились в ходе реформы МВД, которая идет с 2015 года. В рамках реформы на базе ведомства были созданы службы уголовной и патрульной полиции, полиции охраны, специальной полиции, полиции особого назначения, а также органов досудебного расследования.