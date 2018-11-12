Сигареты с ментолом обвалили акции табачной компании

Потенциальный запрет на сигареты с ментолом на американском рынке обвалил стоимость одного из крупнейших мировых производителей сигарет и табачной продукции — компании British American Tobacco PLC (BAT). Агентство Bloomberg отмечает, что на этой новости акции компании рухнули до трехлетнего минимума.

В ходе торгов на Лондонской бирже акции упали на 11 процентов, обвалив таким образом капитализацию компании сразу на 10,8 миллиарда долларов. Как отмечает агентство, на ментоловые сигареты приходится около 25 процентов выручки компании. BAT производит сигареты бренда Newport, на которые приходится около 40 процентов всех продаж ментоловых сигарет на американском рынке.

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Впервые о возможном запрете ментоловых сигарет стало известно в пятницу, 9 ноября. Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готтлиб, по данным издания, намерен устранить лазейки в запрете на продажу сигарет с разными вкусами, которые позволяли табачным компаниям продавать сигареты с ментолом.

Управление продолжает жесткую позицию в отношении всех типов табачной продукции, которая популярна у молодых граждан США. Помимо табачных ограничений власти объявили войну электронным системам доставления никотина (электронным сигаретам, вейпам), на которые в ближайшее время также планируется ввести ряд ограничений.

Отказ от табака и все больше запретов на табачную продукцию сильно ударил по BAT. Акции компании рухнули на 40 процентов в этом году, что является абсолютным антирекордом за последние 20 лет.

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