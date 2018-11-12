В Тюмени поймали «бегущего по лучшему городу Земли именинника Райана Гослинга»

Актера Райана Гослинга поздравили с днем рождения в Тюмени. Фотографии опубликованы в группе во «ВКонтанте» Moi-portal.ru.

Поклонники американского артиста устроили картонной копии своего кумира экскурсию по центру города, надели на него шубу и шарф. Прототипу Гослинга организовали фотосессию в историческом центре города на фоне тюменских достопримечательностей: старинных домов на улице Дзержинского, ДК «Нефтяник», около реки Туры.

«Поймали бегущего по лучшему городу Земли именинника Райана Гослинга! Нарядился и ждет ваших поздравлений», — сообщается в подписи к посту.

12 ноября Райану Гослингу исполнилось 38 лет.

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