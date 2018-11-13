Датчанам разрешат кататься на собачьих упряжках по автомобильным дорогам

Министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. Об этом сообщает издание «Европульс».

С 1 января 2019 года в Дании на упряжках можно будет ездить по автодорогам и рядом с ними. Раньше это разрешалось только в специально отведенных местах. Уточняется, что речь идет не только о санях, запряженных ездовыми собаками, но и о специальных тележках на колесах.

Ожидается, что в основном собачьими упряжками будут пользоваться на прогулках и во время активного отдыха.

Подчеркивается, что езда на собачьих упряжках в Дании — традиционное искусство.

В ноябре в сети появилось видео, на котором упряжка из 12 собак тянет за собой автомобиль «Нива», полная масса которого достигает полутора тонн.

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