В московских аэропортах разрешили лежать на полу и кататься верхом

Московская областная дума отменила штрафы за лежание на полу, прослушивание музыки без наушников и катание верхом на животных в аэропортах, расположенных в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

В апреле Мособлдума утвердила эти штрафы, однако позднее решение пересмотрели. Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев внес два протеста на статьи региональных законов, пояснив, что органы государственной власти могут утверждать такие штрафы только в отношении аэропортов или аэродромов, находящихся в их собственности.

Заместитель председателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско сообщил, что комитет рассмотрел протесты Олега Опенышева и внесет соответствующие изменения в закон.

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