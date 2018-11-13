Якутских полицейских попросили станцевать на бис

В Якутии полицейских, снявших шуточный танцевальный видеоролик с анонсом праздничного концерта «Две звезды» в канун Дня сотрудника органов внутренних дел, попросили повторить выступление на бис, рассказали РИА Новости в межмуниципальном отделе МВД Амгинского района республики.

Об этом стражей порядка попросили в районном Центре культуры и отдыха.

«Полицейского, танцующего посередине, зовут Илья Заровняев. Он занял первое место на конкурсе, исполнив на пару с одной из жительниц района индийский танец», — пояснили в районном отделе.

Размещенный в Twitter МВД ролик набрал почти полсотни тысяч просмотров.

В прошлом году амгинские полицейские подготовили для шоу-концерта песенные дуэты, а в этот раз — танцевальные номера. Этим и обусловлена выбранная для съемок тема.

Билеты на представление раскупили в первый же час после публикации видео в сети.

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